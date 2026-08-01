Precio de Yuki Grok Companion hoy

El precio actual de Yuki Grok Companion (YUKI) hoy es $ 0, con una variación del 22.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YUKI a USD es $ 0 por YUKI.

Yuki Grok Companion actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,064.54, con un suministro circulante de 999.74M YUKI. Durante las últimas 24 horas, YUKI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YUKI experimentó un cambio de -2.09% en la última hora y de -54.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yuki Grok Companion (YUKI)

Cap de mercado $ 14.06K$ 14.06K $ 14.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.06K$ 14.06K $ 14.06K Suministro de Circulación 999.74M 999.74M 999.74M Suministro total 999,744,153.23958 999,744,153.23958 999,744,153.23958

La capitalización de mercado actual de Yuki Grok Companion es de $ 14.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YUKI es de 999.74M, con un suministro total de 999744153.23958. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.06K.