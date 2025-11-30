Precio de your new savings hoy

El precio actual de your new savings (SAVINGS) hoy es $ 0.00000833, con una variación del 4.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAVINGS a USD es $ 0.00000833 por SAVINGS.

your new savings actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,322.61, con un suministro circulante de 999.32M SAVINGS. Durante las últimas 24 horas, SAVINGS cotiza entre $ 0.00000832 (bajo) y $ 0.0000087 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00032897, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000804.

En el corto plazo, SAVINGS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de your new savings (SAVINGS)

Cap de mercado $ 8.32K$ 8.32K $ 8.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.32K$ 8.32K $ 8.32K Suministro de Circulación 999.32M 999.32M 999.32M Suministro total 999,324,825.772619 999,324,825.772619 999,324,825.772619

