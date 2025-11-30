Precio de YOUR AI hoy

El precio actual de YOUR AI (YOURAI) hoy es --, con una variación del 3.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YOURAI a USD es -- por YOURAI.

YOUR AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,015.36, con un suministro circulante de 46.10M YOURAI. Durante las últimas 24 horas, YOURAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.53518, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YOURAI experimentó un cambio de +0.41% en la última hora y de +6.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de YOUR AI (YOURAI)

Cap de mercado $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 304.02K$ 304.02K $ 304.02K Suministro de Circulación 46.10M 46.10M 46.10M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de YOUR AI es de $ 14.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YOURAI es de 46.10M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 304.02K.