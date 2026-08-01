Precio de Young Peezy AKA Pepe hoy

El precio actual de Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) hoy es $ 0, con una variación del 1.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEEZY a USD es $ 0 por PEEZY.

Young Peezy AKA Pepe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 238,231, con un suministro circulante de 1.00B PEEZY. Durante las últimas 24 horas, PEEZY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01746762, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PEEZY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.02.

Información del mercado de Young Peezy AKA Pepe (PEEZY)

Cap de mercado $ 238.23K$ 238.23K $ 238.23K Volumen (24H) $ 4.02$ 4.02 $ 4.02 Cap. de mercado totalmente diluida $ 238.23K$ 238.23K $ 238.23K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Young Peezy AKA Pepe es de $ 238.23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.02. El suministro circulante de PEEZY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 238.23K.