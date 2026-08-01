Precio de YieldNest RWA MAX hoy

El precio actual de YieldNest RWA MAX (YNRWAX) hoy es $ 0.967612, con una variación del 1.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YNRWAX a USD es $ 0.967612 por YNRWAX.

YieldNest RWA MAX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,210,796, con un suministro circulante de 8.49M YNRWAX. Durante las últimas 24 horas, YNRWAX cotiza entre $ 0.966298 (bajo) y $ 0.997638 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.074, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.233792.

En el corto plazo, YNRWAX experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +4.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.49K.

Información del mercado de YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Cap de mercado $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Volumen (24H) $ 31.49K$ 31.49K $ 31.49K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Suministro de Circulación 8.49M 8.49M 8.49M Suministro total 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815

La capitalización de mercado actual de YieldNest RWA MAX es de $ 8.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.49K. El suministro circulante de YNRWAX es de 8.49M, con un suministro total de 8485881.706555815. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.21M.