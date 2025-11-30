Precio de Yeti the Abominable hoy

El precio actual de Yeti the Abominable (YETI) hoy es $ 0.0000988, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YETI a USD es $ 0.0000988 por YETI.

Yeti the Abominable actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,879.61, con un suministro circulante de 100.00M YETI. Durante las últimas 24 horas, YETI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.249496, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003584.

En el corto plazo, YETI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yeti the Abominable (YETI)

Cap de mercado $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Yeti the Abominable es de $ 9.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YETI es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.88K.