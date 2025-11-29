Precio de YellowFangUSD1 hoy

El precio actual de YellowFangUSD1 (YFUSD1) hoy es --, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YFUSD1 a USD es -- por YFUSD1.

YellowFangUSD1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,393.61, con un suministro circulante de 1.00B YFUSD1. Durante las últimas 24 horas, YFUSD1 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YFUSD1 experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Cap de mercado $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

