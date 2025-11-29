Precio de Yellow Shib hoy

El precio actual de Yellow Shib (SHIBY) hoy es --, con una variación del 0.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIBY a USD es -- por SHIBY.

Yellow Shib actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,091.09, con un suministro circulante de 1.00B SHIBY. Durante las últimas 24 horas, SHIBY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIBY experimentó un cambio de +0.32% en la última hora y de +7.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yellow Shib (SHIBY)

Cap de mercado $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Yellow Shib es de $ 9.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIBY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.09K.