Precio de Yellow BNB 4 hoy

El precio actual de Yellow BNB 4 (YBNB) hoy es --, con una variación del 6.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YBNB a USD es -- por YBNB.

Yellow BNB 4 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,961, con un suministro circulante de 938.99M YBNB. Durante las últimas 24 horas, YBNB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YBNB experimentó un cambio de -0.54% en la última hora y de -23.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yellow BNB 4 (YBNB)

Cap de mercado $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K Suministro de Circulación 938.99M 938.99M 938.99M Suministro total 938,988,172.353504 938,988,172.353504 938,988,172.353504

