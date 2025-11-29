Precio de Yara AI hoy

El precio actual de Yara AI (YARA) hoy es --, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YARA a USD es -- por YARA.

Yara AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,799.01, con un suministro circulante de 784.31M YARA. Durante las últimas 24 horas, YARA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00210461, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YARA experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de -40.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yara AI (YARA)

Cap de mercado $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K Suministro de Circulación 784.31M 784.31M 784.31M Suministro total 865,309,058.2955699 865,309,058.2955699 865,309,058.2955699

La capitalización de mercado actual de Yara AI es de $ 19.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YARA es de 784.31M, con un suministro total de 865309058.2955699. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.84K.