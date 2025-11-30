Precio de Yagi The Unbothered hoy

El precio actual de Yagi The Unbothered (YAGI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YAGI a USD es -- por YAGI.

Yagi The Unbothered actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,074.46, con un suministro circulante de 999.56M YAGI. Durante las últimas 24 horas, YAGI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00140152, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YAGI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +6.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yagi The Unbothered (YAGI)

Cap de mercado $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Suministro de Circulación 999.56M 999.56M 999.56M Suministro total 999,557,243.050192 999,557,243.050192 999,557,243.050192

