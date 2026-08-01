Precio de Xyzverse hoy

El precio actual de Xyzverse (XYZ) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XYZ a USD es $ 0 por XYZ.

Xyzverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,576, con un suministro circulante de 6.13B XYZ. Durante las últimas 24 horas, XYZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XYZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de -50.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Xyzverse (XYZ)

Cap de mercado $ 89.58K$ 89.58K $ 89.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 168.26K$ 168.26K $ 168.26K Suministro de Circulación 6.13B 6.13B 6.13B Suministro total 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0

La capitalización de mercado actual de Xyzverse es de $ 89.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XYZ es de 6.13B, con un suministro total de 11522777000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 168.26K.