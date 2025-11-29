Precio de Xrpatriot hoy

El precio actual de Xrpatriot (XRPATRIOT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XRPATRIOT a USD es -- por XRPATRIOT.

Xrpatriot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,053.13, con un suministro circulante de 17.76M XRPATRIOT. Durante las últimas 24 horas, XRPATRIOT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.142747, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XRPATRIOT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Xrpatriot (XRPATRIOT)

Cap de mercado $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Suministro de Circulación 17.76M 17.76M 17.76M Suministro total 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

