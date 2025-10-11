Tokenómica de XPLA (XPLA)
Tokenómica y análisis de precio de XPLA (XPLA)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de XPLA (XPLA), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de XPLA (XPLA)
XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.
XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.
Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.
Tokenómica de XPLA (XPLA): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de XPLA (XPLA) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens XPLA que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens XPLA que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de XPLA ¡explora el precio en vivo del token XPLA!
Predicción de precios de XPLA
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse XPLA? Nuestra página de predicción de precios de XPLA combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad