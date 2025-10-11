El precio en vivo de XPLA hoy es de 0.02680742 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de XPLA en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de XPLA en MEXC ahora.El precio en vivo de XPLA hoy es de 0.02680742 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de XPLA en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de XPLA en MEXC ahora.

Más información de XPLA

Info. de precios de XPLA

Sitio web oficial de XPLA

Tokenomía de XPLA

Pronóstico de precios de XPLA

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de XPLA

Precio de XPLA (XPLA)

No listado

Precio en vivo de 1 XPLA en USD:

$0.02680742
$0.02680742$0.02680742
-13.10%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de XPLA (XPLA)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:16:39 (UTC+8)

Información del precio (USD) de XPLA (XPLA)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.02539246
$ 0.02539246$ 0.02539246
24H Mín
$ 0.03241041
$ 0.03241041$ 0.03241041
24H Máx

$ 0.02539246
$ 0.02539246$ 0.02539246

$ 0.03241041
$ 0.03241041$ 0.03241041

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.02475736
$ 0.02475736$ 0.02475736

+3.39%

-13.17%

-15.44%

-15.44%

El precio en tiempo real de XPLA (XPLA) es de $0.02680742. Durante las últimas 24 horas, XPLA se ha operado entre un mínimo de $ 0.02539246 y un máximo de $ 0.03241041, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de XPLA es de $ 1.4, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.02475736.

En términos de rendimiento a corto plazo, XPLA ha cambiado en un +3.39% en la última hora, -13.17% en 24 horas y -15.44% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de XPLA (XPLA)

$ 22.22M
$ 22.22M$ 22.22M

--
----

$ 53.36M
$ 53.36M$ 53.36M

832.84M
832.84M 832.84M

1,999,921,983.8466
1,999,921,983.8466 1,999,921,983.8466

La capitalización de mercado actual de XPLA es de $ 22.22M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XPLA es de 832.84M, con un suministro total de 1999921983.8466. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.36M.

Historial de precios de XPLA (XPLA) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de XPLA a USD fue de $ -0.00406655419768098.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de XPLA a USD fue de $ -0.0072379042.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de XPLA a USD fue de $ -0.0074446162.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de XPLA a USD fue de $ -0.019413203267445124.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00406655419768098-13.17%
30 Días$ -0.0072379042-26.99%
60 Días$ -0.0074446162-27.77%
90 Días$ -0.019413203267445124-42.00%

Qué es XPLA (XPLA)

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso XPLA(XPLA)

Sitio web oficial

Predicción del precio de XPLA (USD)

¿Cuánto valdrá XPLA (XPLA) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos XPLA (XPLA) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre XPLA.

¡Consulta la predicción del precio de XPLA ahora!

XPLA a monedas locales

Tokenómica de XPLA (XPLA)

Entender la tokenómica de XPLA (XPLA) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de XPLA!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre XPLA (XPLA)

¿Cuánto vale XPLA (XPLA) hoy?
El precio en vivo de XPLA en USD es de 0.02680742 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de XPLA en USD?
El precio actual de XPLA en USD es de $ 0.02680742. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de XPLA?
La capitalización de mercado de XPLA es de $ 22.22M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de XPLA?
El suministro circulante de XPLA es de 832.84M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de XPLA?
XPLA alcanzó un precio ATH de 1.4 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de XPLA?
XPLA vio un precio ATL de 0.02475736 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de XPLA?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para XPLA es de -- USD.
¿XPLA subirá más este año?
El precio de XPLA podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de XPLA para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:16:39 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para XPLA (XPLA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.