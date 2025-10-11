Información del precio (USD) de XPLA (XPLA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.02539246 $ 0.02539246 $ 0.02539246 24H Mín $ 0.03241041 $ 0.03241041 $ 0.03241041 24H Máx 24H Mín $ 0.02539246$ 0.02539246 $ 0.02539246 24H Máx $ 0.03241041$ 0.03241041 $ 0.03241041 Máximo Histórico $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Precio más bajo $ 0.02475736$ 0.02475736 $ 0.02475736 Cambio de Precio (1H) +3.39% Cambio de Precio (1D) -13.17% Cambio de Precio (7D) -15.44% Cambio de Precio (7D) -15.44%

El precio en tiempo real de XPLA (XPLA) es de $0.02680742. Durante las últimas 24 horas, XPLA se ha operado entre un mínimo de $ 0.02539246 y un máximo de $ 0.03241041, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de XPLA es de $ 1.4, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.02475736.

En términos de rendimiento a corto plazo, XPLA ha cambiado en un +3.39% en la última hora, -13.17% en 24 horas y -15.44% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de XPLA (XPLA)

Cap de mercado $ 22.22M$ 22.22M $ 22.22M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.36M$ 53.36M $ 53.36M Suministro de Circulación 832.84M 832.84M 832.84M Suministro total 1,999,921,983.8466 1,999,921,983.8466 1,999,921,983.8466

La capitalización de mercado actual de XPLA es de $ 22.22M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XPLA es de 832.84M, con un suministro total de 1999921983.8466. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.36M.