Precio de Xpedition hoy

El precio actual de Xpedition (XPED) hoy es $ 0.01999116, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XPED a USD es $ 0.01999116 por XPED.

Xpedition actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,508,558, con un suministro circulante de 175.51M XPED. Durante las últimas 24 horas, XPED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03393605, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00410262.

En el corto plazo, XPED experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Xpedition (XPED)

Cap de mercado $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M Suministro de Circulación 175.51M 175.51M 175.51M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Xpedition es de $ 3.51M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XPED es de 175.51M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.00M.