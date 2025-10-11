Información del precio (USD) de X Trade AI (XTRADE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -15.52% Cambio de Precio (7D) -18.62% Cambio de Precio (7D) -18.62%

El precio en tiempo real de X Trade AI (XTRADE) es de --. Durante las últimas 24 horas, XTRADE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de XTRADE es de $ 0.00893922, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, XTRADE ha cambiado en un -- en la última hora, -15.52% en 24 horas y -18.62% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de X Trade AI (XTRADE)

Cap de mercado $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Suministro de Circulación 999.71M 999.71M 999.71M Suministro total 999,708,965.987235 999,708,965.987235 999,708,965.987235

La capitalización de mercado actual de X Trade AI es de $ 8.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XTRADE es de 999.71M, con un suministro total de 999708965.987235. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.35K.