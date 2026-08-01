Precio de X Meme Dog hoy

El precio actual de X Meme Dog (KABOSU) hoy es $ 0, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KABOSU a USD es $ 0 por KABOSU.

X Meme Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,762.18, con un suministro circulante de 420,000.00T KABOSU. Durante las últimas 24 horas, KABOSU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KABOSU experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +3.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de X Meme Dog (KABOSU)

Cap de mercado $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K Suministro de Circulación 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Suministro total 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

La capitalización de mercado actual de X Meme Dog es de $ 13.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KABOSU es de 420,000.00T, con un suministro total de 4.2e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.76K.