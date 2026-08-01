¿Cuál es el precio actual de Wrapped Zera?

Wrapped Zera se cotiza a €0.028378685096861085000, lo que representa un movimiento de precios del -1.60% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara WZRA con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del -1.60% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si WZRA está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Wrapped Zera en comparación con los tokens de la categoría Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem?

Dentro del segmento Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem, WZRA demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Wrapped Zera hoy?

La capitalización de mercado de €95206.8138726600000 coloca a WZRA en el puesto #--, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0.028377544793584455000 y €0.028904101105883220000, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando WZRA?

Wrapped Zera ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de WZRA?

Con 3354835.677244115 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.