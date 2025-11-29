Precio de Wrapped Zedxion hoy

El precio actual de Wrapped Zedxion (WZEDX) hoy es $ 0.424323, con una variación del 0.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WZEDX a USD es $ 0.424323 por WZEDX.

Wrapped Zedxion actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,857,449, con un suministro circulante de 61.27M WZEDX. Durante las últimas 24 horas, WZEDX cotiza entre $ 0.421276 (bajo) y $ 0.427949 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.55216, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.223268.

En el corto plazo, WZEDX experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +4.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Zedxion (WZEDX)

Cap de mercado $ 25.86M$ 25.86M $ 25.86M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.90B$ 1.90B $ 1.90B Suministro de Circulación 61.27M 61.27M 61.27M Suministro total 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

La capitalización de mercado actual de Wrapped Zedxion es de $ 25.86M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WZEDX es de 61.27M, con un suministro total de 4512781925.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.90B.