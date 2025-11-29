Precio de Wrapped XOC hoy

El precio actual de Wrapped XOC (WXOC) hoy es $ 0.200238, con una variación del 3.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WXOC a USD es $ 0.200238 por WXOC.

Wrapped XOC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,672,736, con un suministro circulante de 18.48M WXOC. Durante las últimas 24 horas, WXOC cotiza entre $ 0.198391 (bajo) y $ 0.207392 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.258007, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.198357.

En el corto plazo, WXOC experimentó un cambio de +0.75% en la última hora y de -5.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped XOC (WXOC)

Cap de mercado $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Suministro de Circulación 18.48M 18.48M 18.48M Suministro total 18,495,912.95369485 18,495,912.95369485 18,495,912.95369485

