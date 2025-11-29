Precio de Wrapped Parasail Staked PEAQ hoy

El precio actual de Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) hoy es $ 0.04204271, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WSTPEAQ a USD es $ 0.04204271 por WSTPEAQ.

Wrapped Parasail Staked PEAQ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,371.26, con un suministro circulante de 436.97K WSTPEAQ. Durante las últimas 24 horas, WSTPEAQ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.147635, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04204185.

En el corto plazo, WSTPEAQ experimentó un cambio de -- en la última hora y de -18.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Cap de mercado $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K Suministro de Circulación 436.97K 436.97K 436.97K Suministro total 436,966.4578399736 436,966.4578399736 436,966.4578399736

