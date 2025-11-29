Precio de Wrapped Nibiru hoy

El precio actual de Wrapped Nibiru (WNIBI) hoy es $ 0.01365725, con una variación del 1.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WNIBI a USD es $ 0.01365725 por WNIBI.

Wrapped Nibiru actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 149,484, con un suministro circulante de 10.95M WNIBI. Durante las últimas 24 horas, WNIBI cotiza entre $ 0.01271101 (bajo) y $ 0.01372032 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01425748, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00965263.

En el corto plazo, WNIBI experimentó un cambio de +0.34% en la última hora y de +2.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Nibiru (WNIBI)

Cap de mercado $ 149.48K$ 149.48K $ 149.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 149.48K$ 149.48K $ 149.48K Suministro de Circulación 10.95M 10.95M 10.95M Suministro total 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

La capitalización de mercado actual de Wrapped Nibiru es de $ 149.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WNIBI es de 10.95M, con un suministro total de 10945424.77. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 149.48K.