Precio de Wrapped FOGO hoy

El precio actual de Wrapped FOGO (WFOGO) hoy es $ 0.00884225, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WFOGO a USD es $ 0.00884225 por WFOGO.

Wrapped FOGO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 88,828,284, con un suministro circulante de 10.05B WFOGO. Durante las últimas 24 horas, WFOGO cotiza entre $ 0.00874531 (bajo) y $ 0.00917459 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02627776, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00786258.

En el corto plazo, WFOGO experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +7.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.99K.

Información del mercado de Wrapped FOGO (WFOGO)

Cap de mercado $ 88.83M$ 88.83M $ 88.83M Volumen (24H) $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 88.83M$ 88.83M $ 88.83M Suministro de Circulación 10.05B 10.05B 10.05B Suministro total 10,045,626,223.08398 10,045,626,223.08398 10,045,626,223.08398

La capitalización de mercado actual de Wrapped FOGO es de $ 88.83M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.99K. El suministro circulante de WFOGO es de 10.05B, con un suministro total de 10045626223.08398. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 88.83M.