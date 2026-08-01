¿Cuál es el precio actual de mercado de Wrapped Citrea Bitcoin?

Wrapped Citrea Bitcoin está valorado en €54688.6047581370000, con una variación del 0.68% en las últimas 24 horas. Esto refleja el estado más reciente de la oferta y la demanda en los mercados criptográficos globales.

¿Cuántos titulares únicos tiene WCBTC?

Hay -- titulares en la cadena, lo que indica la distribución y adopción comunitaria de WCBTC. Un aumento en el número de titulares suele considerarse una señal de fortalecimiento de la participación en la red o de un mayor interés a largo plazo.

¿Qué tan activo está Wrapped Citrea Bitcoin en su blockchain nativo?

Como token en --, la actividad está influenciada por las interacciones con billeteras, las tarifas de la red, el comportamiento de staking y el uso de contratos inteligentes. Una actividad elevada puede correlacionarse con un mayor volumen de operaciones o con el surgimiento de desarrollos en el ecosistema.

¿Cuál es la oferta circulante total de WCBTC?

La oferta circulante asciende a 61.67506267351295, lo que afecta directamente la escasez y la valoración del token. Los cambios en la oferta pueden deberse a emisiones, quemas o calendarios de desbloqueo.

¿Cuál es el volumen en 24 horas de Wrapped Citrea Bitcoin?

Wrapped Citrea Bitcoin generó €-- en volumen de operaciones durante el último día, lo que demuestra cuán activamente se está negociando este activo y la profundidad de su liquidez.

¿Cómo se desempeña WCBTC en comparación con sus competidores de la categoría Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem?

En comparación con otros activos del segmento Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem, el impulso de WCBTC está influenciado por el sentimiento del mercado, la adopción por parte de los inversores y métricas en cadena vinculadas a --.