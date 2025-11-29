Precio de Wrapped Aave Plasma USDe hoy

El precio actual de Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAPLAUSDE a USD es $ 1.001 por WAPLAUSDE.

Wrapped Aave Plasma USDe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,669.38, con un suministro circulante de 9.67K WAPLAUSDE. Durante las últimas 24 horas, WAPLAUSDE cotiza entre $ 1.0 (bajo) y $ 1.001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.028, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.956016.

En el corto plazo, WAPLAUSDE experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +0.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Cap de mercado $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Suministro de Circulación 9.67K 9.67K 9.67K Suministro total 9,666.025875908708 9,666.025875908708 9,666.025875908708

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Plasma USDe es de $ 9.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAPLAUSDE es de 9.67K, con un suministro total de 9666.025875908708. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.67K.