Precio de Wrapped Aave Gnosis wstETH hoy

El precio actual de Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) hoy es $ 3,656.79, con una variación del 0.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAGNOWSTETH a USD es $ 3,656.79 por WAGNOWSTETH.

Wrapped Aave Gnosis wstETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,322,510, con un suministro circulante de 904.22 WAGNOWSTETH. Durante las últimas 24 horas, WAGNOWSTETH cotiza entre $ 3,660.67 (bajo) y $ 3,760.49 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,982.55, mientras que el mínimo histórico fue $ 3,222.11.

En el corto plazo, WAGNOWSTETH experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +10.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Cap de mercado $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Suministro de Circulación 904.22 904.22 904.22 Suministro total 904.2196062563642 904.2196062563642 904.2196062563642

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Gnosis wstETH es de $ 3.32M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAGNOWSTETH es de 904.22, con un suministro total de 904.2196062563642. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.32M.