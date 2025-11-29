Precio de Wrapped Aave Gnosis WETH hoy

El precio actual de Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) hoy es $ 3,064.88, con una variación del 1.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAGNOWETH a USD es $ 3,064.88 por WAGNOWETH.

Wrapped Aave Gnosis WETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,165,220, con un suministro circulante de 382.15 WAGNOWETH. Durante las últimas 24 horas, WAGNOWETH cotiza entre $ 3,049.28 (bajo) y $ 3,133.01 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,023.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 2,686.5.

En el corto plazo, WAGNOWETH experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +10.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Cap de mercado $ 1.17M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.17M Suministro de Circulación 382.15 Suministro total 382.1474882232918

