Precio de Wrapped Aave Gnosis GNO hoy

El precio actual de Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) hoy es $ 134.32, con una variación del 2.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAGNOGNO a USD es $ 134.32 por WAGNOGNO.

Wrapped Aave Gnosis GNO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,760, con un suministro circulante de 638.71 WAGNOGNO. Durante las últimas 24 horas, WAGNOGNO cotiza entre $ 133.64 (bajo) y $ 138.94 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 171.93, mientras que el mínimo histórico fue $ 114.31.

En el corto plazo, WAGNOGNO experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de +6.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Cap de mercado $ 85.76K$ 85.76K $ 85.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 85.76K$ 85.76K $ 85.76K Suministro de Circulación 638.71 638.71 638.71 Suministro total 638.8021478128695 638.8021478128695 638.8021478128695

