Precio de Wrapped Aave Ethereum USDT hoy

El precio actual de Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) hoy es $ 1.15, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAETHUSDT a USD es $ 1.15 por WAETHUSDT.

Wrapped Aave Ethereum USDT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 137,424,934, con un suministro circulante de 119.61M WAETHUSDT. Durante las últimas 24 horas, WAETHUSDT cotiza entre $ 1.14 (bajo) y $ 1.15 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.23, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.033.

En el corto plazo, WAETHUSDT experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Cap de mercado $ 137.42M$ 137.42M $ 137.42M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 137.42M$ 137.42M $ 137.42M Suministro de Circulación 119.61M 119.61M 119.61M Suministro total 119,613,396.708935 119,613,396.708935 119,613,396.708935

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Ethereum USDT es de $ 137.42M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAETHUSDT es de 119.61M, con un suministro total de 119613396.708935. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 137.42M.