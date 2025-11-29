Precio de Wrapped Aave Ethereum USDC hoy

El precio actual de Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) hoy es $ 1.15, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAETHUSDC a USD es $ 1.15 por WAETHUSDC.

Wrapped Aave Ethereum USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 169,468,104, con un suministro circulante de 146.82M WAETHUSDC. Durante las últimas 24 horas, WAETHUSDC cotiza entre $ 1.14 (bajo) y $ 1.16 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.27, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.965606.

En el corto plazo, WAETHUSDC experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Cap de mercado $ 169.47M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 169.47M Suministro de Circulación 146.82M Suministro total 146,815,999.060794

