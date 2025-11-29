Precio de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH hoy

El precio actual de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) hoy es $ 3,671.31, con una variación del 0.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAETHLIDOWSTETH a USD es $ 3,671.31 por WAETHLIDOWSTETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 978,802, con un suministro circulante de 269.15 WAETHLIDOWSTETH. Durante las últimas 24 horas, WAETHLIDOWSTETH cotiza entre $ 3,633.89 (bajo) y $ 3,778.93 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6,300.14, mientras que el mínimo histórico fue $ 3,158.24.

En el corto plazo, WAETHLIDOWSTETH experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +10.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Cap de mercado $ 978.80K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 978.80K Suministro de Circulación 269.15 Suministro total 269.1454748853066

