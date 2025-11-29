Precio de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH hoy

El precio actual de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) hoy es $ 3,047.5, con una variación del 2.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAETHLIDOWETH a USD es $ 3,047.5 por WAETHLIDOWETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 274,302, con un suministro circulante de 90.07 WAETHLIDOWETH. Durante las últimas 24 horas, WAETHLIDOWETH cotiza entre $ 3,043.23 (bajo) y $ 3,178.53 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,312.72, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,900.47.

En el corto plazo, WAETHLIDOWETH experimentó un cambio de -1.27% en la última hora y de +9.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Cap de mercado $ 274.30K$ 274.30K $ 274.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 274.30K$ 274.30K $ 274.30K Suministro de Circulación 90.07 90.07 90.07 Suministro total 90.07111805783057 90.07111805783057 90.07111805783057

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH es de $ 274.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAETHLIDOWETH es de 90.07, con un suministro total de 90.07111805783057. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 274.30K.