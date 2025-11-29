Precio de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO hoy

El precio actual de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) hoy es $ 1.025, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAETHLIDOGHO a USD es $ 1.025 por WAETHLIDOGHO.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,729,637, con un suministro circulante de 9.49M WAETHLIDOGHO. Durante las últimas 24 horas, WAETHLIDOGHO cotiza entre $ 1.014 (bajo) y $ 1.026 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.920237.

En el corto plazo, WAETHLIDOGHO experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Cap de mercado $ 9.73M$ 9.73M $ 9.73M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.73M$ 9.73M $ 9.73M Suministro de Circulación 9.49M 9.49M 9.49M Suministro total 9,490,285.368726356 9,490,285.368726356 9,490,285.368726356

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO es de $ 9.73M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAETHLIDOGHO es de 9.49M, con un suministro total de 9490285.368726356. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.73M.