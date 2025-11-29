Precio de Wrapped Aave Avalanche WAVAX hoy

El precio actual de Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) hoy es $ 16.24, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAAVAWAVAX a USD es $ 16.24 por WAAVAWAVAX.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,795, con un suministro circulante de 2.82K WAAVAWAVAX. Durante las últimas 24 horas, WAAVAWAVAX cotiza entre $ 16.24 (bajo) y $ 16.24 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 37.8, mientras que el mínimo histórico fue $ 9.46.

En el corto plazo, WAAVAWAVAX experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +14.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Cap de mercado $ 45.80K$ 45.80K $ 45.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.80K$ 45.80K $ 45.80K Suministro de Circulación 2.82K 2.82K 2.82K Suministro total 2,820.605283968263 2,820.605283968263 2,820.605283968263

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Avalanche WAVAX es de $ 45.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAAVAWAVAX es de 2.82K, con un suministro total de 2820.605283968263. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.80K.