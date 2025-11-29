Precio de Wrapped Aave Avalanche USDT hoy

El precio actual de Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) hoy es $ 1.22, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAAVAUSDT a USD es $ 1.22 por WAAVAUSDT.

Wrapped Aave Avalanche USDT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 69,734, con un suministro circulante de 57.35K WAAVAUSDT. Durante las últimas 24 horas, WAAVAUSDT cotiza entre $ 1.22 (bajo) y $ 1.22 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.53, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.574882.

En el corto plazo, WAAVAUSDT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Cap de mercado $ 69.73K$ 69.73K $ 69.73K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.73K$ 69.73K $ 69.73K Suministro de Circulación 57.35K 57.35K 57.35K Suministro total 57,377.936718 57,377.936718 57,377.936718

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Avalanche USDT es de $ 69.73K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAAVAUSDT es de 57.35K, con un suministro total de 57377.936718. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.73K.