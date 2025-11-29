Precio de Wrapped Aave Avalanche USDC hoy

El precio actual de Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) hoy es $ 1.2, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAAVAUSDC a USD es $ 1.2 por WAAVAUSDC.

Wrapped Aave Avalanche USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 94,666, con un suministro circulante de 78.91K WAAVAUSDC. Durante las últimas 24 horas, WAAVAUSDC cotiza entre $ 1.2 (bajo) y $ 1.2 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.51, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.566241.

En el corto plazo, WAAVAUSDC experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Cap de mercado $ 94.67K$ 94.67K $ 94.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 94.58K$ 94.58K $ 94.58K Suministro de Circulación 78.91K 78.91K 78.91K Suministro total 78,837.276308 78,837.276308 78,837.276308

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Avalanche USDC es de $ 94.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAAVAUSDC es de 78.91K, con un suministro total de 78837.276308. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 94.58K.