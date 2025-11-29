Precio de Wrapped Aave Avalanche SAVAX hoy

El precio actual de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) hoy es $ 18.55, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAAVASAVAX a USD es $ 18.55 por WAAVASAVAX.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 95,226, con un suministro circulante de 5.13K WAAVASAVAX. Durante las últimas 24 horas, WAAVASAVAX cotiza entre $ 18.55 (bajo) y $ 18.55 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 43.88, mientras que el mínimo histórico fue $ 14.82.

En el corto plazo, WAAVASAVAX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +13.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Cap de mercado $ 95.23K$ 95.23K $ 95.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 95.23K$ 95.23K $ 95.23K Suministro de Circulación 5.13K 5.13K 5.13K Suministro total 5,133.248028628352 5,133.248028628352 5,133.248028628352

