Precio de Wrapped Aave Avalanche AUSD hoy

El precio actual de Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) hoy es $ 1.06, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAAVAAUSD a USD es $ 1.06 por WAAVAAUSD.

Wrapped Aave Avalanche AUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,244.0, con un suministro circulante de 12.50K WAAVAAUSD. Durante las últimas 24 horas, WAAVAAUSD cotiza entre $ 1.06 (bajo) y $ 1.06 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.33, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.481872.

En el corto plazo, WAAVAAUSD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD)

Cap de mercado $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K Suministro de Circulación 12.50K 12.50K 12.50K Suministro total 12,499.950408 12,499.950408 12,499.950408

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Avalanche AUSD es de $ 13.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAAVAAUSD es de 12.50K, con un suministro total de 12499.950408. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.24K.