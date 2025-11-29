Precio de Wrapped Aave Arbitrum ezETH hoy

El precio actual de Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) hoy es $ 3,193.17, con una variación del 2.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAARBEZETH a USD es $ 3,193.17 por WAARBEZETH.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 268,461, con un suministro circulante de 83.98 WAARBEZETH. Durante las últimas 24 horas, WAARBEZETH cotiza entre $ 3,191.39 (bajo) y $ 3,293.04 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,048.06, mientras que el mínimo histórico fue $ 2,832.7.

En el corto plazo, WAARBEZETH experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +10.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Cap de mercado $ 268.46K$ 268.46K $ 268.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 268.46K$ 268.46K $ 268.46K Suministro de Circulación 83.98 83.98 83.98 Suministro total 83.98232398051572 83.98232398051572 83.98232398051572

