Precio de World Rebuilding Trust hoy

El precio actual de World Rebuilding Trust (WRT) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WRT a USD es $ 0 por WRT.

World Rebuilding Trust actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,298.65, con un suministro circulante de 999.93M WRT. Durante las últimas 24 horas, WRT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WRT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de World Rebuilding Trust (WRT)

Cap de mercado $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,930,540.277753 999,930,540.277753 999,930,540.277753

La capitalización de mercado actual de World Rebuilding Trust es de $ 11.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WRT es de 999.93M, con un suministro total de 999930540.277753. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.30K.