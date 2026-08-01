Precio de World Of Claudecraft hoy

El precio actual de World Of Claudecraft (WOC) hoy es $ 0, con una variación del 15.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOC a USD es $ 0 por WOC.

World Of Claudecraft actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 151,178, con un suministro circulante de 997.27M WOC. Durante las últimas 24 horas, WOC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WOC experimentó un cambio de -1.66% en la última hora y de -5.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.45K.

Información del mercado de World Of Claudecraft (WOC)

Cap de mercado $ 151.18K$ 151.18K $ 151.18K Volumen (24H) $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Cap. de mercado totalmente diluida $ 151.18K$ 151.18K $ 151.18K Suministro de Circulación 997.27M 997.27M 997.27M Suministro total 997,272,959.125141 997,272,959.125141 997,272,959.125141

La capitalización de mercado actual de World Of Claudecraft es de $ 151.18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.45K. El suministro circulante de WOC es de 997.27M, con un suministro total de 997272959.125141. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 151.18K.