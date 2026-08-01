Precio de World Collective Oil Reserve hoy

El precio actual de World Collective Oil Reserve (WCOR) hoy es $ 0, con una variación del 3.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WCOR a USD es $ 0 por WCOR.

World Collective Oil Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 157,312, con un suministro circulante de 999.98M WCOR. Durante las últimas 24 horas, WCOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02498724, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WCOR experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de +11.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 468.10.

Información del mercado de World Collective Oil Reserve (WCOR)

Cap de mercado $ 157.31K$ 157.31K $ 157.31K Volumen (24H) $ 468.10$ 468.10 $ 468.10 Cap. de mercado totalmente diluida $ 157.31K$ 157.31K $ 157.31K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,982,510.496759 999,982,510.496759 999,982,510.496759

La capitalización de mercado actual de World Collective Oil Reserve es de $ 157.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 468.10. El suministro circulante de WCOR es de 999.98M, con un suministro total de 999982510.496759. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 157.31K.