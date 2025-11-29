Precio de Wonderland TIME hoy

El precio actual de Wonderland TIME (TIME) hoy es $ 0.02280421, con una variación del 0.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TIME a USD es $ 0.02280421 por TIME.

Wonderland TIME actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,530, con un suministro circulante de 900.26K TIME. Durante las últimas 24 horas, TIME cotiza entre $ 0.02272834 (bajo) y $ 0.02298661 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10,063.72, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00017233.

En el corto plazo, TIME experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de +10.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wonderland TIME (TIME)

Cap de mercado $ 20.53K$ 20.53K $ 20.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Suministro de Circulación 900.26K 900.26K 900.26K Suministro total 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775

La capitalización de mercado actual de Wonderland TIME es de $ 20.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TIME es de 900.26K, con un suministro total de 51970826.48851775. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.19M.