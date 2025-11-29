Precio de WhaleAI hoy

El precio actual de WhaleAI (WHAI) hoy es $ 0.078777, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WHAI a USD es $ 0.078777 por WHAI.

WhaleAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,777, con un suministro circulante de 1.00M WHAI. Durante las últimas 24 horas, WHAI cotiza entre $ 0.078777 (bajo) y $ 0.078777 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.532364, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.068646.

En el corto plazo, WHAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WhaleAI (WHAI)

Cap de mercado $ 78.78K$ 78.78K $ 78.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.78K$ 78.78K $ 78.78K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de WhaleAI es de $ 78.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WHAI es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.78K.