Precio de Weth Hedz hoy

El precio actual de Weth Hedz (HEDZ) hoy es $ 0.00000967, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEDZ a USD es $ 0.00000967 por HEDZ.

Weth Hedz actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,666.92, con un suministro circulante de 1.00B HEDZ. Durante las últimas 24 horas, HEDZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00043619, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000891.

En el corto plazo, HEDZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Weth Hedz (HEDZ)

Cap de mercado $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Weth Hedz es de $ 9.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HEDZ es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.67K.