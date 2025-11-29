Precio de We Love Legs hoy

El precio actual de We Love Legs (LEGS) hoy es --, con una variación del 3.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LEGS a USD es -- por LEGS.

We Love Legs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 36,363, con un suministro circulante de 1.00B LEGS. Durante las últimas 24 horas, LEGS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LEGS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de We Love Legs (LEGS)

Cap de mercado $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de We Love Legs es de $ 36.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LEGS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.36K.