El precio en vivo de Wasder hoy es de 0 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de WAS en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de WAS en MEXC ahora.

Logo de Wasder

Precio de Wasder (WAS)

No listado

Precio en vivo de 1 WAS en USD:

--
----
+2.50%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Wasder (WAS)
Información del precio (USD) de Wasder (WAS)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0615
$ 0.0615$ 0.0615

$ 0
$ 0$ 0

+2.40%

+2.50%

-6.44%

-6.44%

El precio en tiempo real de Wasder (WAS) es de --. Durante las últimas 24 horas, WAS se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WAS es de $ 0.0615, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, WAS ha cambiado en un +2.40% en la última hora, +2.50% en 24 horas y -6.44% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Wasder (WAS)

$ 25.71K
$ 25.71K$ 25.71K

--
----

$ 43.06K
$ 43.06K$ 43.06K

597.08M
597.08M 597.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Wasder es de $ 25.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAS es de 597.08M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.06K.

Historial de precios de Wasder (WAS) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Wasder a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Wasder a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Wasder a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Wasder a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0+2.50%
30 Días$ 0-36.68%
60 Días$ 0+7.62%
90 Días$ 0--

Qué es Wasder (WAS)

Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more.

The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year.

Predicción del precio de Wasder (USD)

¿Cuánto valdrá Wasder (WAS) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Wasder (WAS) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Wasder.

¡Consulta la predicción del precio de Wasder ahora!

WAS a monedas locales

Tokenómica de Wasder (WAS)

Entender la tokenómica de Wasder (WAS) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de WAS!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Wasder (WAS)

¿Cuánto vale Wasder (WAS) hoy?
El precio en vivo de WAS en USD es de 0 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de WAS en USD?
El precio actual de WAS en USD es de $ 0. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Wasder?
La capitalización de mercado de WAS es de $ 25.71K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de WAS?
El suministro circulante de WAS es de 597.08M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de WAS?
WAS alcanzó un precio ATH de 0.0615 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de WAS?
WAS vio un precio ATL de 0 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de WAS?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para WAS es de -- USD.
¿WAS subirá más este año?
El precio de WAS podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de WAS para obtener un análisis más detallado.
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.