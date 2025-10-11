Información del precio (USD) de Wasder (WAS)

El precio en tiempo real de Wasder (WAS) es de --. Durante las últimas 24 horas, WAS se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WAS es de $ 0.0615, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, WAS ha cambiado en un +2.40% en la última hora, +2.50% en 24 horas y -6.44% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Wasder (WAS)

La capitalización de mercado actual de Wasder es de $ 25.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAS es de 597.08M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.06K.