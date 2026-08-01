Precio de Volo Staked SUI hoy

El precio actual de Volo Staked SUI (VSUI) hoy es $ 0.728748, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VSUI a USD es $ 0.728748 por VSUI.

Volo Staked SUI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,584,454, con un suministro circulante de 21.38M VSUI. Durante las últimas 24 horas, VSUI cotiza entre $ 0.722467 (bajo) y $ 0.74516 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.56, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.47278.

En el corto plazo, VSUI experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de -0.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 65.44K.

Información del mercado de Volo Staked SUI (VSUI)

Cap de mercado $ 15.58M$ 15.58M $ 15.58M Volumen (24H) $ 65.44K$ 65.44K $ 65.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.58M$ 15.58M $ 15.58M Suministro de Circulación 21.38M 21.38M 21.38M Suministro total 21,381,895.37188777 21,381,895.37188777 21,381,895.37188777

La capitalización de mercado actual de Volo Staked SUI es de $ 15.58M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 65.44K. El suministro circulante de VSUI es de 21.38M, con un suministro total de 21381895.37188777. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.58M.