Precio de Vled Tenov hoy

El precio actual de Vled Tenov (TENOV) hoy es $ 0, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TENOV a USD es $ 0 por TENOV.

Vled Tenov actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,599, con un suministro circulante de 915.41M TENOV. Durante las últimas 24 horas, TENOV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TENOV experimentó un cambio de -4.97% en la última hora y de -21.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vled Tenov (TENOV)

Cap de mercado $ 33.60K$ 33.60K $ 33.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.60K$ 33.60K $ 33.60K Suministro de Circulación 915.41M 915.41M 915.41M Suministro total 915,413,003.2763926 915,413,003.2763926 915,413,003.2763926

La capitalización de mercado actual de Vled Tenov es de $ 33.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TENOV es de 915.41M, con un suministro total de 915413003.2763926. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.60K.